Панков предложил жителям Красноармейска вместе выбрать адреса для ремонта дорог

На ремонт дорог в Красноармейске выделено 30 млн рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы Николай Панков в своем канале в мессенджере «Макс».

«В первую очередь внимания требуют дороги в частном секторе. Это станет приоритетным направлением в ремонте дорог Красноармейска. Важно, чтобы средства расходовались эффективно. Поэтому в ближайшее время вместе с жителями выберем адреса с самыми разбитыми участками. А также востребованные улицы, ведущие к объектам социальной сферы.

Прошу жителей Красноармейска присылать свои предложения:

в личные сообщения на моей странице ВКонтакте http://vk.ru/pankov.nv64

на почту pankov.nv@mail.ru», - пишет Николай Панков.