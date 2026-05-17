Сотрудница МЧС из Саратова вяжет именные игрушки-талисманы для бойцов СВО

Фото: МЧС Саратовской области

Сотрудница МЧС России в Саратове Людмила Видякина вяжет именные игрушки-талисманы для участников специальной военной операции. В ведомстве она работает более 30 лет, начинала диспетчером в пожарно-спасательной части, сейчас занимается гражданской обороной. Вязать для бойцов начала весной этого года.

Первого мишку Тараса Людмила связала по просьбе коллеги — для её папы в зоне СВО. Затем появились талисманы для других бойцов: Косы, Ерохи, Татарина — это реальные позывные саратовских героев. «За каждой игрушкой — история», — говорит Людмила.

«Конечно, это просто вязаные игрушки... но как-то магически они нравятся своим прототипам. Мне кажется, ребята чувствуют, что эти талисманы сделаны с душой и теплотой. Я вкладываю в них самые добрые пожелания и огромную надежду, что все будет хорошо», — делится мастерица.