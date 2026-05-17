НовостиОбщество17 мая 2026 9:48

В Петровском районе ожидают хороший урожай озимой пшеницы

В Петровском районе аграрии продолжают вносить удобрения для повышения урожая
Фото: канал Максима Калядина

Максим Калядин побывал в сельхозпредприятии СПК им. Панфилова в Берёзовском МО. В хозяйстве идёт сев подсолнечника и кукурузы. Также проверили состояние озимых культур в посёлке Студёный.

По словам руководителя Ивана Шулея, озимая пшеница сорта «Татьяна» находится в очень хорошем состоянии, зимней гибели не было. В почве много влаги, поэтому ожидается хороший урожай. Сейчас продолжают вносить удобрения, чтобы результат был ещё лучше.

Калядин пожелал сельхозпроизводителям успешного окончания посевной и удачной погоды.