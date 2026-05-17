В Саратове готовят пляжи к купальному сезону. Глава города Игорь Молчанов проверил ход работ и обсудил их с руководителем МБУ «Садово-парковое».

На пляже в Затоне после спада воды продолжаются подготовительные работы. «Проведено водолазное обследование дна, ведётся очистка территории у уреза воды от намывов, камыша и наплавного мусора, укладывается настил. На следующей неделе начнётся монтаж душевых», — сообщил Молчанов.

На пляже в районе 2-й Садовой работы идут параллельно. «Здесь завозится оборудование, ремонтируется основание, будет уложена новая ДПК-доска, обновляются покрытия зонтов и теневых навесов — все необходимые материалы уже поступили», — отметил глава города.

Молчанов поручил комплексно подойти к подготовке пляжей. «Важно, чтобы в порядке была не только сама инфраструктура, но и весь сопутствующий сервис, который делает отдых горожан действительно удобным: возможность приобрести прохладительные напитки, воду, мороженое, воспользоваться всем необходимым без лишних неудобств», — подчеркнул он.

Подготовку планируют завершить к 1 июня. Далее всё будет зависеть от температуры воды. «Развитие пляжной инфраструктуры в Саратове стало возможным благодаря поддержке председателя Государственной думы Вячеслава Викторовича Володина. Именно при его содействии город получил возможность последовательно развивать набережную и создавать современные, благоустроенные пространства для отдыха у Волги, включая два городских пляжа», — напомнил Молчанов.