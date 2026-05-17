Аркадакские волонтёры раздали рассаду в рамках «Весенней недели добра»

В Аркадакском районе «серебряные» волонтёры и отряд «Поколение» присоединились к Всероссийской акции «Весенняя неделя добра». В городском парке прошла акция «Курьер добра». Сотрудники комплексного центра и волонтёры подготовили площадку, где раздавали рассаду овощей, цветов, кустарников и деревьев — всё вырастили сами.

«Весенняя неделя добра — это целое движение, которое объединяет людей с добрыми сердцами. Рассаду получили пожилые граждане и семьи с детьми. Томаты, перцы и цветы теперь будут радовать жителей на приусадебных участках», — рассказали в центре.

Деятельность волонтёров поддерживается в рамках региональной программы «Активное долголетие» нацпроекта «Семья», инициированного президентом Владимиром Путиным. Добрые дела в Аркадаке стали частью большой всероссийской традиции.