В Ершове завершился курс инновационной программы «Агроклассы»

В городе Ершове состоялись итоговые занятия в агроклассах. Преподаватели Вавиловского университета провели мастер-класс «Особенности применения систем пожарной автоматики для обеспечения безопасности зданий и сооружений». Школьникам рассказали о роли и важности систем, обеспечивающих предупреждение и локализацию пожаров на различных объектах. Ребятам продемонстрировали оборудование, применяемое для выстраивания систем противопожарной защиты. В практической части агроклассники попробовали свои силы в сборке системы пожарной сигнализации.

Старшеклассникам также показали презентацию, в которой были представлены преимущества сотрудничества школ и университета, география проекта, а также возможности, которые открываются перед абитуриентами. Участники программы получили возможность не только углубить знания, но и определиться с будущей профессией.

«Занятия в агроклассах дают возможность выпускникам определиться с выбором будущей профессии и сформировать положительное отношение к агропромышленному сектору. Это напрямую связано с решением задач федерального проекта "Кадры в АПК" нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" Президента Владимира Путина», — подчеркнула заведующая сектором «Агроклассы» Нурия Бараева. Проект продолжает свою работу, привлекая всё больше школьников к аграрным специальностям.