Более 180 млн рублей дополнительно выделили на дороги четырём районам

Губернатор Роман Бусаргин сообщил о дополнительном финансировании дорожной сети в четырёх районах области. Из областного бюджета выделили 180 млн рублей сверх запланированных ранее объемов. Средства получили Балаковский, Марксовский, Балашовский и Пугачёвский районы. При формировании списка объектов главам муниципалитетов поручено в первую очередь ремонтировать наиболее аварийные участки, учитывая предложения местных жителей.

В Балакове работы уже стартовали. Выполнена фрезеровка на участке от дома №2 по улице Минская до дома №44 по Набережной Леонова. Всего в городе планируется отремонтировать 35 объектов общей протяжённостью более 11 км. В Пугачёве завершена укладка верхнего слоя асфальта на участке от улицы Ермощенко до Топорковской. Ремонтируется участок на улице Урицкого, запланирован ремонт на Советской.

Параллельно в районах продолжится реализация всех ранее запланированных программ по развитию дорожной сети. Губернатор напомнил, что системная поддержка муниципалитетов остаётся приоритетом, а качество работ будет находиться под жёстким контролем. Жители могут следить за ходом ремонта и сообщать о проблемах через профильные ведомства. Все работы должны завершиться в установленные сроки.