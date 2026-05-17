В Александрово-Гайском районе пенсионеры осваивают витражную роспись

В творческой мастерской «Доброцентр» на базе центра социального обслуживания Александрово-Гайского района прошёл мастер-класс по витражной росписи на стекле. Участники с увлечением создавали свои первые витражи: выбирали цвета, продумывали узоры и аккуратно наносили краски.

Как отметили в учреждении, всем участникам очень понравилось занятие. Они загорелись желанием расписать дома стеклянные бутылки и банки под вазы, чтобы дарить их родным и знакомым. Каждый унёс домой не просто работу, а частичку тепла и радости, подаренную творчеством.

«Доброцентр» приглашает всех желающих присоединиться. «У нас всегда найдётся место для новых идей и талантов», — говорят сотрудники. Творческая мастерская продолжает работу в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья», инициированного Президентом Владимиром Путиным.