НовостиОбщество17 мая 2026 6:54

32 бойца СВО из Саратовской области подали заявки на праймериз «Единой России»

Источник:kp.ru
Фото: канал Романа Бусаргина

В Саратовской области 32 бойца СВО, включая 7 финалистов региональной кадровой программы «Наши Герои», подали заявки для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Защитники, неоднократно доказывавшие готовность принимать сложные решения во время спецоперации, теперь намерены отстаивать интересы жителей региона.

Ветераны СВО активно занимаются патриотическим воспитанием молодежи, помогают бойцам, отправляют гуманитарные грузы, реализуют собственные проекты. Их опыт крайне важен для реализации социальных инициатив. Как подчеркивает президент Владимир Путин, государству необходимо опираться на тех, кто доказал свою готовность служить Родине.

Предварительное голосование станет возможностью для участников СВО продолжить служение обществу уже в гражданской сфере. Многие из них уже показали себя активными волонтерами и лидерами.