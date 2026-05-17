При поддержке Володина реконструируют вторую часть Ботанического сада

В Саратове начался второй этап реконструкции Ботанического сада СГУ имени Чернышевского. Проект реализуется при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина как благотворительный. Площадь участка — 9,6 гектара, где расположены коллекции отдела флоры и растительности, лаборатория «Экспериментальный питомник» и экспозиции цветочно-декоративных культур.

До реконструкции территория находилась в неблагоустроенном состоянии, отсутствовала инфраструктура. Сейчас идет ремонт здания лаборатории, монтаж инженерных систем и коммуникаций, обустройство тропинок, установка двух теплиц для выращивания растений.

Первый этап преображения уникального природного объекта реализовали осенью 2025 года. Масштабные работ провели впервые за 70 лет существования Ботанического сада.