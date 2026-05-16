НовостиОбщество16 мая 2026 13:23

В Саратовской области 10-летний мальчик утонул во время купания

В Дергачевском районе утонул 10-летний мальчик, купавшийся в реке Алтата
kp.ru
Фото: Следком 64

В Дергачевском районе Саратовской области трагически погиб 10-летний мальчик. Его тело обнаружили в реке Алтата села Петропавловка 16 мая. Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре не выявлено.

Руководитель следственного управления Дмитрий Костин поручил организовать процессуальную проверку. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Следственные органы призывают жителей соблюдать правила поведения на воде и особенно внимательно следить за детьми. «Только неукоснительное соблюдение мер безопасности на водных объектах может предупредить беду, сохранить жизнь и здоровье вам и вашим близким».