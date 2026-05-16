В Петровске обновили светящуюся надпись «Сосны»

Фото: канал Максима Калядина

В Петровске обновили светящуюся надпись в лесопарке «Сосны» и подсветку Доски Почета. Надпись «Сосны» на улице Пионерской за несколько лет стала узнаваемым символом любимого места отдыха горожан. Однако со временем крепления расшатались, а буквы местами разбились. Этой весной надпись обновили и сделали новую, более яркую подсветку.

Также в мае закончили ремонт Доски Почета на площади. Теперь здесь тоже установлена хорошая подсветка и обновленное оформление. Оба объекта теперь радуют жителей и гостей города.

Работы проведены в рамках благоустройства общественных пространств.