Максим Леонов провёл совещание на месте ремонта коллектора

Глава администрации Максим Леонов провёл рабочее совещание на месте ремонтно-восстановительных работ на коллекторе. В совещании приняли участие ответственные руководители администрации, профильные специалисты и представители подрядной организации. В настоящее время подрядчик завершает подготовительные работы в рабочем котловане и выполняет вырубку свай для пилотного прохода методом горизонтально-направленного бурения.

На объект уже поступила дополнительная мотопомпа мощностью 300 кубометров в час. В ближайшее время ожидается доставка ещё одной насосной станции на 1200 кубометров в час. Это позволит увеличить пропускную способность системы, ускорить отвод стоков в обход аварийного участка и создать резерв. Специалисты смонтировали дополнительную обводную линию и готовят оборудование к обвязке. На всех установленных мотопомпах регулярно проводится техническое обслуживание для исключения сбоев.

В зоне многоквартирных домов и частного сектора продолжаются откачка подтоплений и устранение последствий аварии. Ситуация остаётся на контроле администрации. Мониторинг состояния сетей и ликвидация последствий будут продолжены до полного завершения работ.