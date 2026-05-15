Бусаргин встретился с семьями — героями конкурса «Семья года»

Роман Бусаргин встретился с победителями регионального этапа конкурса «Семья года» и семьями, занесёнными на областную Доску почёта. Каждая из них ведёт активную общественную жизнь, достойно воспитывает детей и вносит вклад в развитие малой родины. Говорили о воспитании, патриотизме, поддержке семей и социальных программах в районах.

Многодетная мама из Новоузенска Анна Трубникова рассказала, как работает программа инициативного бюджетирования: вместе с жителями микрорайона Гусевка она добилась благоустройства сквера. Её сын из дворовой команды дорос до мини-футбола — это стало возможным благодаря проекту «Дворовый тренер». Семья Цаплиных из Хвалынского района: мама поёт в хоре и организует мероприятия, пока отец служит в зоне СВО, а дочери помогают волонтёрам. Елена Цаплина объединила соседей для плетения сетей и изготовления сухого душа.

Молодые педагоги Сергей Иванов и Ангелина Новикова воспитывают не только своих двух детей, но и десятки учеников. Супруги Костеревы растят будущих чемпионов: все трое детей в спорте, как и родители. Никуленко прожили вместе 50 лет и теперь воспитывают троих внуков. Супруги Киселёвы воспитали семерых детей, один из сыновей сейчас на СВО. А Максим и Алена Лезины ждут седьмого ребёнка — мальчика. Все эти семьи — пример гармонии, любви и верности.