В Энгельсе мужчина украл велосипед с 8 этажа

В Энгельсе полицейские задержали мужчину, который украл велосипед с лестничной площадки 8 этажа. Кража произошла в период с 10 по 13 мая в доме на улице Тихой. Стоимость двухколёсного транспорта — 26 тысяч рублей. Злоумышленник сдал его в комиссионный магазин, а деньги потратил на себя.

Преступление раскрыли благодаря камерам видеонаблюдения в подъезде. Сотрудники уголовного розыска быстро вышли на след — подозреваемым оказался 38-летний местный житель, ранее судимый. Похищенный велосипед уже изъяли из комиссионки и скоро вернут владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Фигуранту избрана мера пресечения — подписка о невыезде. Теперь за велосипед придётся отвечать по закону.