Пенсионер из Саратова получил перелом носа за замечание водителю мусоровоза

В Октябрьском районе Саратова 68-летний пенсионер пострадал после замечания водителю мусоровоза. Инцидент произошёл 12 марта у дома на улице Рахова. Потерпевший обратился в полицию и рассказал, что неизвестный мужчина нанёс ему телесные повреждения. Участковые уполномоченные установили личность нарушителя — им оказался 45-летний ранее судимый житель Ленинского района.

Подозреваемый пояснил, что приехал на адрес для выполнения трудовых обязанностей. Пенсионеру не понравилась его манера управления грузовым автомобилем. Между мужчинами завязалась словесная перепалка, в ходе которой водитель толкнул оппонента, и тот ударился о бордюр. Согласно медицинскому заключению, у потерпевшего диагностирован перелом носа — это повлекло причинение вреда здоровью средней тяжести.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Подозреваемый доставлен в отдел полиции. Расследование продолжается. Полиция напоминает о недопустимости решения конфликтов с применением силы — это может повлечь уголовную ответственность.