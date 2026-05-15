В Кировском районе раскрыта квартирная кража: взлом пластикового окна

В Кировском районе Саратова полицейские раскрыли квартирную кражу. 53-летняя женщина обратилась в отдел и сообщила, что из шкафа пропала шкатулка с ювелирными украшениями. Она заметила следы взлома пластиковой оконной рамы и стеклопакета. Вора задержали оперативники уголовного розыска при силовой поддержке Росгвардии.

Подозреваемым оказался 46-летний ранее неоднократно судимый саратовец. Мужчина дал признательные показания, но заявил, что похищенные украшения — 5 пар золотых серег, 3 кольца, подвеску, перстень, булавку и цепочку с крестиком — он выкинул в мусорку. По его словам, после кражи у него проснулась совесть, и он решил избавиться от золота. Где именно это произошло, он не помнит из-за алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). «Сказочнику-домушнику» грозит до 6 лет лишения свободы. Полиция продолжает поиски драгоценностей. Следствие проверяет версию о возможном сбыте украденного. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.