В Советском районе мужчина украл генераторы с пункта выдачи

В полицию Советского района Саратовской области поступило заявление о хищении товара из пункта выдачи, расположенного в селе Александровка. По словам заявителя, в период с 26 апреля по 6 мая из помещения пропали два автомобильных генератора. Общая сумма ущерба составила 13,8 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 53-летний местный житель, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности. Мужчина заметил, что сотрудники пункта выдачи ослабили внимание, и, воспользовавшись моментом, похитил чужое имущество.

Похищенные генераторы злоумышленник впоследствии продал неизвестному лицу. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводится дальнейшее расследование.