Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 мая 2026 16:18

В ДТП под Хвалынском погиб пассажир иномарки

Полиция выясняет причины смертельной аварии в Хвалынском районе
Источник:kp.ru
Фото: МВД 64

Фото: МВД 64

В Хвалынском районе Саратовской области сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП.

По предварительным данным, сегодня около 7:05 на 49-м километре трассы «Сызрань — Саратов — Волгоград» столкнулись автомобили «DAF» под управлением мужчины 1976 года рождения и «Skoda Octavia» под управлением мужчины 1975 года рождения. В результате аварии пассажир «Skoda» — мужчина 2000 года рождения — погиб.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.