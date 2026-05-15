В ДТП под Хвалынском погиб пассажир иномарки

Фото: МВД 64

В Хвалынском районе Саратовской области сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП.

По предварительным данным, сегодня около 7:05 на 49-м километре трассы «Сызрань — Саратов — Волгоград» столкнулись автомобили «DAF» под управлением мужчины 1976 года рождения и «Skoda Octavia» под управлением мужчины 1975 года рождения. В результате аварии пассажир «Skoda» — мужчина 2000 года рождения — погиб.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.