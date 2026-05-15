Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 мая 2026 16:16

Саратовские полицейские вернули пенсионеру 2,5 млн рублей, похищенных мошенниками

В Саратове возбуждено дело о мошенничестве на 2,5 млн рублей
Источник:kp.ru

В Саратове полицейские вернули 74-летнему пенсионеру почти 2,5 млн рублей, похищенных мошенниками. С февраля по март злоумышленники звонили ему под видом сотрудников коммунальных служб и «декларирования» средств. Сначала попросили паспортные данные, затем убедили, что преступники получили доступ к его счетам, и заставили перевести сбережения курьеру.

Пенсионер передал деньги прибывшей женщине, которая отдала их молодому человеку. Когда звонки не прекратились, он рассказал обо всем родственникам, и те убедили его обратиться в полицию. Оперативники задержали курьеров, в том числе 30-летнего жителя Энгельса, который пытался перевести деньги «кураторам». Средства изъяли и вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается.