Саратовские полицейские вернули пенсионеру 2,5 млн рублей, похищенных мошенниками

В Саратове полицейские вернули 74-летнему пенсионеру почти 2,5 млн рублей, похищенных мошенниками. С февраля по март злоумышленники звонили ему под видом сотрудников коммунальных служб и «декларирования» средств. Сначала попросили паспортные данные, затем убедили, что преступники получили доступ к его счетам, и заставили перевести сбережения курьеру.

Пенсионер передал деньги прибывшей женщине, которая отдала их молодому человеку. Когда звонки не прекратились, он рассказал обо всем родственникам, и те убедили его обратиться в полицию. Оперативники задержали курьеров, в том числе 30-летнего жителя Энгельса, который пытался перевести деньги «кураторам». Средства изъяли и вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается.