Житель Ровного подозревается в незаконном хранении наркотиков

В поселке Ровное 44-летний ранее неоднократно судимый мужчина подозревается в незаконном хранении наркотиков. Полицейские приехали к нему в рамках дела об угрозе убийством, где он проходил потерпевшим. Во время осмотра места происшествия на кухонном столе стражи порядка заметили две банки с марихуаной общей массой более 240 граммов.

Спрятать или выдать содержимое за сушеный укроп было уже невозможно. Мужчина дал признательные показания и пояснил, что употребляет наркотики сам и никому не продает. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.

Теперь фигуранту, помимо статуса потерпевшего, грозит до 10 лет лишения свободы.