Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 мая 2026 14:52

В Энгельсе сотрудница пункта выдачи похитила золото на 200 тысяч

В Энгельсе задержана девушка, похитившая золотые изделия
Источник:kp.ru

В Энгельсе полицейские задержали 18-летнюю сотрудницу пункта выдачи заказов, подозреваемую в краже золотых изделий. В период с 20 марта по 22 апреля девушка работала администратором на улице Тельмана. Она заказывала ювелирные украшения через свой аккаунт на маркетплейсе, затем оформляла возврат, но не отправляла товар обратно, а сдавала его в ломбард. Общий ущерб составил около 200 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Ранее не судимая злоумышленница задержана сотрудниками уголовного розыска. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полиция напоминает, что подобные действия квалифицируются как кража и влекут уголовную ответственность.