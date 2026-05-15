В Энгельсе сотрудница пункта выдачи похитила золото на 200 тысяч

В Энгельсе полицейские задержали 18-летнюю сотрудницу пункта выдачи заказов, подозреваемую в краже золотых изделий. В период с 20 марта по 22 апреля девушка работала администратором на улице Тельмана. Она заказывала ювелирные украшения через свой аккаунт на маркетплейсе, затем оформляла возврат, но не отправляла товар обратно, а сдавала его в ломбард. Общий ущерб составил около 200 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Ранее не судимая злоумышленница задержана сотрудниками уголовного розыска. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полиция напоминает, что подобные действия квалифицируются как кража и влекут уголовную ответственность.