Роман Бусаргин обсудил развитие Воскресенского района с главой Денисом Павловым

Фото: Пул Z 64

Губернатор Роман Бусаргин обсудил дальнейшее развитие Воскресенского района с главой муниципалитета Денисом Павловым, который был переизбран на третий срок. Бусаргин подчеркнул, что доверие накладывает серьезные обязательства. В районе реализуются федеральные проекты, региональные программы и Народная программа «Единой России». В планах — благоустройство парка в селе Воскресенское, обустройство пешеходной зоны в Елшанке, ремонт ДК в Булгаковке и Синодском, обустройство тротуаров в трех селах, ремонт школы в Елшанке и детсада в Ново-Алексеевке.

Свыше 32 млн рублей направлено на ремонт дорог (по 3 тыс. рублей на каждого сельского жителя). В трех опорных населенных пунктах отремонтируют более 20 участков улиц. Одной из актуальных тем остается водоснабжение. Бусаргин поручил главе района просчитать необходимое финансирование: «Если вопрос в скважине, необходимо его решать. Со стороны региональной власти будем искать финансовое обеспечение».

На встрече также обсуждалась поддержка участников СВО и их семей. Губернатор отметил важность личных приемов бойцов и помощи активистам, которые собирают гуманитарные грузы и готовят сухие пайки. «Каждое обращение должно отрабатываться с максимальной оперативностью», — резюмировал Бусаргин.