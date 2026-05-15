Саратовская казачья сотня объявила набор добровольцев на службу по контракту

Саратовское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз казаков-воинов России и Зарубежья» объявило набор добровольцев в Саратовскую казачью сотню. Соискателей ждёт служба в дружном и слаженном коллективе в составе отдельного казачьего подразделения Министерства обороны РФ. Как рассказал атаман Геннадий Бадерный, сотня выдержала непрерывную 60-дневную оборону Курского приграничья, преследовала врага в Сумской области и отличилась при выполнении задач на самой западной точке Кинбурнской косы. «Вступайте в наши ряды! Все бойцы проверенные, опытные, поэтому работаем слаженно. Потери в подразделении сведены к минимуму», — отметил атаман.

Казакам предлагают заключить контракт на срок от одного года. Бойцы обеспечиваются мерами социальной поддержки по российскому законодательству, получают статус ветерана боевых действий после окончания контракта. Денежное довольствие при выполнении служебных обязанностей в зоне СВО — от 200 тысяч рублей. В первый месяц службы доход с учётом всех выплат составляет от 2,8 млн рублей, за первый год — от 5,2 млн рублей. Подразделение принимает граждан до 55 лет с любой воинской специальностью, в том числе не служивших срочную службу.

Получить подробную информацию и записаться в Саратовскую казачью сотню можно по телефонам: 8(927) 133-74-79 и 8(906) 307-66-91. Приём добровольцев продолжается. Подразделение ждёт новых бойцов, готовых встать на защиту Родины.