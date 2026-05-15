На улице Емлютина в Саратове уложили новый асфальт по нацпроекту

В Саратове завершается ремонт транзитной дороги по улице имени Емлютина — от Шелковичной до Рабочей. Работы идут в рамках нацпроекта президента Владимира Путина «Инфраструктура для жизни». Эта одна из самых загруженных магистралей, соединяющая Ленинский и Заводской районы, давно требовала обновления из-за интенсивного движения. Дорожники отфрезеровали старое покрытие и уложили новый асфальтобетон.

Кроме того, на улице отрегулировали смотровые колодцы. Старые чугунные крышки заменили на новые «плавающие» (самонивелирующие) магистральные люки, установленные в одном уровне с дорогой. В отличие от обычных, такие люки снижают нагрузку на колодцы, предотвращая их разрушение от проезжающего транспорта. Они не проседают под воздействием трафика. Аналогичные люки появятся на всех ремонтных участках транзитных маршрутов Саратова.

Напомним, улица названа в честь Героя Советского Союза Дмитрия Васильевича Емлютина. В годы Великой Отечественной войны он возглавил объединённое командование партизанских отрядов, благодаря активным действиям которых удалось изгнать захватчиков из 370 населённых пунктов. За отвагу и геройство 1 сентября 1942 года он был удостоен высокого звания. Ремонт улицы, носящей имя героя, — дань памяти его подвигу.