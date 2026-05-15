Школа креативных индустрий Энгельса создала проект «Мост через время»

Школа креативных индустрий города Энгельса создала проект-коллаборацию «Мост через время», посвящённый Дню Победы. Выставку готовили всем творческим составом: обучающаяся студии «Дизайн» Алиса Лукьянова рисовала силуэты и продумывала визуальный строй, а ребята из студии фото- и видеопроизводства снимали тематическую фотосессию. В кадр вошли юные спортсмены клуба единоборств «Кобра» под руководством Людмилы Хасановой.

Каждый снимок и нарисованный силуэт сложились в единую композицию. На плакатах, выдержанных в общем стиле, аккуратно прописали биографию героев Великой Отечественной войны — тех самых, чьи потомки замерли перед объективом.

Часть работ выставки представлена по адресу: Энгельс, площадь Ленина, 26. Проект стал ярким примером того, как современное искусство и память о подвиге предков объединяются в одном творческом пространстве.