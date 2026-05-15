Как здоровый образ жизни привел саратовскую семью к фермерскому бизнесу

Фото: Минсельхоз Саратовской области

В Международный день семей саратовский фермер Анна Кукина рассказала, как любовь к здоровому образу жизни привела ее к семейному бизнесу. Более 15 лет она является основателем частного подворья «Курочки от Нюрочки». Раньше Анна владела несколькими магазинами, но вместе с супругом Сергеем, кандидатом в мастера спорта по боксу, и детьми всегда стремилась к здоровому питанию. Идея открыть производство натуральных продуктов родилась после рождения сына, когда Анна поняла, что востребованность полезной еды велика.

Сначала было страшно начинать новое дело, но поддержка семьи придала сил. Бизнес начинался с разведения небольшого количества птицы. Сейчас подворье специализируется на переработке мяса птицы и производстве натуральных полуфабрикатов. Продукция реализуется, в том числе, через маркетплейс «Свое Родное».

«Курочки от Нюрочки» стали настоящим семейным делом. Дети Анны, Елизавета и Семен, активно помогают родителям. Успех фермера — пример того, как поддержка близких помогает воплощать даже самые смелые идеи.