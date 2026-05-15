В Базарно-Карабулакском районе посадили «Сад памяти»

15 мая вблизи села Максимовка Базарно-Карабулакского района прошло мероприятие в рамках международной эколого-патриотической акции «Сад памяти». Акция, посвященная памяти земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны и специальной военной операции, прошла уже в седьмой раз. За шесть лет участия в акции в области посадили более 27 миллионов деревьев.

Министр природных ресурсов Константин Доронин отметил: «За прошлый год благодаря активности около 8 тысяч неравнодушных жителей и количеству высаженных деревьев — почти 9 миллионов — наша область заняла первое место в России, показав наилучшую результативность акции». Акция проходит в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», инициированного Президентом Владимиром Путиным.

В 2026 году по поручению губернатора Романа Бусаргина воспроизводство лесов должно составить не менее 4 тысяч гектаров. Сегодня в память о защитниках Отечества высадили еще 2 тысячи сеянцев. В будущем здесь появится сосновый бор.