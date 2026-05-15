Саратовские школьники узнали, как распознать мошенника по телефону

В Саратовской области прошло заключительное в этом учебном году занятие по цифровой грамотности в рамках проекта «Цифровой ликбез». К онлайн-трансляции присоединились более 450 учащихся. Темой встречи стало телефонное мошенничество — одна из самых актуальных угроз. По оценкам экспертов, 67% россиян сталкивались с телефонными мошенниками, а ежедневно в России совершается свыше 10 млн мошеннических вызовов.

Практический блок урока подготовил «Ростелеком» — технологический партнер проекта. В интерактивном формате ребята разобрали, как распознать мошенника в звонке «от родственника», почему искусственная срочность и давление — главные инструменты манипуляции, на какие маркеры обращать внимание и какие настройки использовать для защиты. Анастасия Черепанова, первый замминистра цифрового развития, отметила: «Наша цифровая безопасность — в наших руках. Мы учим ребят не бояться технологий, а управлять ими осознанно».

Проект «Цифровой ликбез» реализуется при поддержке Минцифры, Минпросвещения и АНО «Цифровая экономика» в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», инициированного Президентом Владимиром Путиным.