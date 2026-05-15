Студенты Саратовского медколледжа осваивают профессии с помощью роботов и ИИ

Медицинский колледж СГМУ им. В.И. Разумовского за последние два года не только укрепил свои позиции в качестве ведущего учебного заведения среднего профессионального образования в Приволжском федеральном округе, но и вошел в первую лигу Общероссийского рейтинга.

Сегодня в медколледже обучаются около 1400 студентов на 5 специальностях. При этом «Сестринское дело», «Лечебное дело» и «Фармация» входят в ТОП-50 наиболее востребованных профессий на рынке труда. Также колледж готовит специалистов по направлениям «Лабораторная диагностика» и «Стоматология ортопедическая». Растущий конкурс при поступлении подтверждает высокий уровень доверия абитуриентов и их родителей. Выпускники получают прочный фундамент для успешной карьеры, имея возможность сразу выйти на рынок труда как востребованные специалисты или продолжить обучение в Саратовском медуниверситете.

«Интеграция в экосистему одного из ведущих медицинских вузов страны является ключевым преимуществом колледжа. Близость к многопрофильному клиническому центру федерального значения с развитыми научными школами позволяет реализовывать собственную поступательную систему подготовки медицинских кадров: от среднего профессионального образования до ординатуры и аспирантуры», - подчеркивает ректор СГМУ им. В. И. Разумовского Андрей Еремин.

Особое внимание колледж уделяет цифровой трансформации образования. В распоряжении студентов имеются тренажеры-имитаторы от базовых моделей для отработки взятия крови до продвинутых роботов-симуляторов, реагирующих на каждое действие. В учебный процесс внедрены VR- и AR-технологии, позволяющие «погрузиться» в человеческое тело для изучения анатомии. Кроме того, искусственный интеллект помогает создавать персонализированные учебные программы, анализируя особенности обучения каждого.

«Ежегодно мы наблюдаем планомерный рост как бюджетного, так и внебюджетного направлений. Обучение строится на принципах индивидуального подхода и развития не только профессиональных, но и личностных качеств, что делает процесс интересным и мотивирует к самосовершенствованию. Наш преподавательский состав — это высококвалифицированные специалисты с большим опытом практической работы, которые дают студентам глубокое понимание реальной профессиональной среды»,- подчеркивает директор Медицинского колледжа Лариса Федорова.

За годы работы Медколледж СГМУ им. В.И. Разумовского выстроил устойчивые партнерские связи с ведущими медицинскими учреждениями региона. Это открывает студентам широкие возможности для стажировок и гарантирует трудоустройство. В дальнейшем это служит опорой для формирования кадрового потенциала профессионалов, способных создавать, внедрять и применять востребованные обществом технологии здоровья в соответствии с лучшими мировыми практиками.