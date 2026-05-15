На заводе «Контакт» заложили «Аллею трудовых семей»

В Международный день семьи на территории АО «НПП «Контакт» (входит в холдинг «Росэл» Госкорпорации «Ростех») торжественно открыли «Аллею трудовых семей». В церемонии приняли участие руководство и члены трудовых династий предприятия. Участники посадили первые деревья и установили памятную табличку, которую в будущем заменят на мемориальную доску. Аллея будет расширяться.

Мероприятие посвятили пяти трудовым династиям, чей общий стаж на заводе варьируется от 20 до 120 лет. Среди них — семья Кошелевых, проработавшая на предприятии более полувека: три поколения — бабушка, мама и внук, который недавно пришёл на завод молодым специалистом-конструктором.

«Открытие Аллеи — это прямая связь между домом и заводом. Каждое дерево — символ семьи и преемственности. Пусть эти деревья напоминают: мы не просто коллеги — мы одна большая трудовая семья», — подчеркнул исполнительный директор предприятия Александр Юдин.