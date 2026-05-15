Две семьи из Саратовской области вышли в финал конкурса «Это у нас семейное»

Две семьи из Саратовской области вышли в финал всероссийского конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Победителями полуфинала в Уфе стали 55 семей из ПФО, среди них — команда Ворониных, Булычевых, Бестужевых и команда Лукьяновых, Кораблевых, Евтеевых, Сурковых. Летом они поедут в Москву бороться за главные призы — 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий.

Семья Ворониных, Булычевых, Бестужевых из Саратова состоит из четырех поколений. «Мы надеялись на победу, но до сих пор не верим! Путь был большой: выполнили все задания — и дистанционные, и дополнительные», — рассказали участники. Семья Лукьяновых, Кораблевых, Евтеевых, Сурковых участвовала впервые: «Конкурс нас сплотил. Задания интересные, сложные, над ними приходилось думать, и это здорово».

В полуфинале семьи проходили интеллектуальные, спортивные и творческие испытания, объединенные темой «Быть семьей». Часть заданий посвятили культурному коду России. Также была викторина от Российского общества «Знание». Финал пройдет в Москве в июле, а имена победителей назовут в День семьи, любви и верности.