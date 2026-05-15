Тюменский театр впервые приедет на гастроли в Саратов

С 19 по 22 мая 2026 года в Саратове впервые пройдут «Большие гастроли» Тюменского Большого драматического театра. На сцене театра драмы имени И.А. Слонова покажут спектакли: «Бег» по пьесе Булгакова, «Наш городок» Уайлдера, мюзикл «Вечера на хуторе близ Диканьки» по Гоголю и комедию-водевиль «Ханума». Тюменский театр — один из старейших в Сибири (основан в 1858 году) и самый большой драматический театр в России.

Заместитель директора по художественно-творческой деятельности Кристина Тихонова отметила, что проект «Большие гастроли» укрепляет культурные связи и обмен опытом между регионами. Гастроли в Саратове — первые для тюменской труппы. Три фуры доставят 35 тонн декораций. В спектаклях задействовано более 70 артистов.

«Большие гастроли» способствуют развитию отечественного театрального искусства и расширению границ творческого взаимодействия.