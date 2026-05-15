Более 260 тысяч саратовцев пользуются приложением «Госуслуги Дом»

Более 260 тысяч жителей Саратовской области пользуются приложением «Госуслуги Дом». Сервис позволяет передавать показания счетчиков, оплачивать ЖКУ, направлять обращения в управляющие организации и участвовать в общих собраниях собственников. Также есть гостевая функция для тех, кто сдает жилье или помогает родственникам.

С апреля 2026 года функционал системы интегрирован в мессенджер MAX через специальное мини-приложение. Это позволяет решать вопросы ЖКХ прямо в домовых чатах с помощью чат-бота. Первый замминистра строительства и ЖКХ Александр Мышев отметил, что сервис базируется на данных ГИС ЖКХ и постоянно совершенствуется.

Приложение делает взаимодействие жителей с управляющими и ресурсоснабжающими организациями удобнее и прозрачнее. Скачать его можно в популярных магазинах приложений или по ссылке на портале «Госуслуг».