Муниципалитеты готовят заявки на конкурс «Лучшая муниципальная практика»

В правительстве области прошел методический семинар по подготовке к всероссийскому конкурсу «Лучшая муниципальная практика». Главная тема — заявки в номинации «Повышение узнаваемости муниципального образования (Бренд территории)». Организаторы — минполитики и Ассоциация «Совет муниципальных образований». К семинару дистанционно подключились эксперты из Кемеровской и Новгородской областей, победители прошлых лет.

Практические рекомендации дали директор Центра муниципального и регионального развития Валерия Чуженькова и ее заместитель Анна Мизинова. Эксперты поделились «секретами» подготовки заявок и рассказали, как улучшить работу по брендированию территорий.

Заместитель министра Валентина Аржанухина отметила: «Наши муниципалитеты ежегодно побеждают в конкурсе. Задача — не останавливаться, а выявлять и продвигать уникальные черты каждого района. Самобытность и любовь жителей к своей территории — основа сильного бренда и залог победы».