Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 мая 2026 7:57

Муниципалитеты готовят заявки на конкурс «Лучшая муниципальная практика»

Муниципалитеты региона готовят заявки на конкурс «Лучшая муниципальная практика»
Источник:kp.ru
Фото: МинИнформ 64 Z

Фото: МинИнформ 64 Z

В правительстве области прошел методический семинар по подготовке к всероссийскому конкурсу «Лучшая муниципальная практика». Главная тема — заявки в номинации «Повышение узнаваемости муниципального образования (Бренд территории)». Организаторы — минполитики и Ассоциация «Совет муниципальных образований». К семинару дистанционно подключились эксперты из Кемеровской и Новгородской областей, победители прошлых лет.

Практические рекомендации дали директор Центра муниципального и регионального развития Валерия Чуженькова и ее заместитель Анна Мизинова. Эксперты поделились «секретами» подготовки заявок и рассказали, как улучшить работу по брендированию территорий.

Заместитель министра Валентина Аржанухина отметила: «Наши муниципалитеты ежегодно побеждают в конкурсе. Задача — не останавливаться, а выявлять и продвигать уникальные черты каждого района. Самобытность и любовь жителей к своей территории — основа сильного бренда и залог победы».