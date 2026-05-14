В Саратове устанавливают причины отравления угарным газом

В Саратове следователи устанавливают обстоятельства отравления угарным газом четверых человек, включая несовершеннолетнего. По поручению руководителя СУ СК Дмитрия Костина организована процессуальная проверка по признакам преступления по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Поводом послужила информация в СМИ.

Предварительно установлено, что 14 мая 2026 года из квартиры на 2-м Магнитном проезде госпитализированы трое взрослых и один ребенок с признаками отравления угарным газом. Причиной, по предварительным данным, могло стать нарушение работы газового оборудования. Пострадавшие находятся в медицинском учреждении.

Следователь СК проводит осмотр места происшествия. Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.