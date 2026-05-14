Вечерняя планерка в Энгельсе: коллектор бетонируют, вода уходит

Глава Энгельсского района Максим Леонов вместе с зампредом правительства области Александром Стрелюхиным и министром строительства и ЖКХ Михаилом Бутылкиным провел вечернюю планерку на месте аварии на самотечном коллекторе. Специалисты забетонировали свод разрушенного участка, чтобы исключить подтопления в период горизонтально направленного бурения. Работы ведутся круглосуточно.

Завтра на объект прибудут еще две насосные станции для увеличения объема перекачиваемых вод и минимизации локальных подтоплений. Особое внимание уделяется откачке воды из подвалов многоквартирных домов и частного сектора. Для безопасности жителей продолжается дезинфекция территорий.

Санитарную обработку дворов и социальных объектов, попавших в зону подтопления, выполняет ГБУЗ «Дезинфекционная станция Саратовской области». Все службы работают в усиленном режиме, чтобы ликвидировать последствия аварии в кратчайшие сроки.