В Энгельсе осушают затопленные территории

В Энгельсе продолжается работа по осушению затопленных территорий. Для ликвидации последствий аварии привлечены коммунальные службы и дополнительная техника из Советского, Красноармейского, Красноярского районов, а также из Балакова, Маркса, Саратова и Пугачева. Работы по откачке продолжаются на придомовых территориях в Зеленом переулке, на Профсоюзной и других участках. За сутки уровень воды заметно снизился.

В ночные часы техника МКУ «Городское хозяйство» откачивала дождевую воду с улиц, сейчас задействована в частном секторе. Особое внимание — улицам 2-я Комсомольская и Ростовская. Жителям, чье имущество пострадало, окажут материальную помощь. Работы продолжаются круглосуточно.

Ход работ контролирует председатель комитета ЖКХ Виталий Карпов. Техника работает без остановки, машины сменяют друг друга.