Более 5 тысяч выпускников Саратовской области участвуют в тренировочном ЕГЭ

Фото: МинИнформ 64 Z

В Саратовской области проходит всероссийская апробация ЕГЭ. Сегодня 70 пунктов проведения экзаменов задействованы в тренировке, максимально приближенной к реальным условиям. Школьники и организаторы отрабатывают все процедуры: от печати материалов до сканирования бланков. Всего в тренировочных испытаниях участвуют более 5 тысяч выпускников.

Самый массовый предмет — обществознание, его выбрали более 4 тысяч участников. Информатику и иностранный язык сдают около тысячи и 350 человек соответственно. Остальные предметы распределены по другим дням апробации.

Результаты тренировки станут известны не позднее 27 мая.