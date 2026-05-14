В Саратове женщина украла сумку с 170 тыс. рублей у ресторана

В Саратове полицейские возбудили уголовное дело по факту кражи сумки с деньгами. В дежурную часть обратилась 31-летняя женщина, которая 5 мая оставила свою сумку на лавочке у ресторана быстрого питания на проспекте Столыпина. Когда она вернулась, вещей уже не было. В пропавшей сумке находились 170 тысяч рублей и личные документы.

Сотрудники уголовного розыска задержали 53-летнюю жительницу Волжского района. Ранее не судимая женщина увидела, что сумка долгое время лежит на лавочке, и решила забрать ее себе. Деньги она уже успела потратить на личные нужды. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Полиция напоминает: присвоение чужого имущества — это кража. Если вы нашли чужую вещь, несите ее в полицию.