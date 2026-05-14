В Саратове задержали супругов-наркозакладчиков

В Саратове задержали супругов, подозреваемых в организации закладок наркотиков. Пару остановили на улице Большой Горной. В телефонах подозреваемых нашли 10 адресов тайников, сделанных в различных районах города. Позже оттуда изъяли более 2 граммов смеси, содержащей синтетические наркотики.

Дома у 29-летней женщины и ее 47-летнего мужа обнаружили еще более 25 граммов синтетики. Выяснилось, что оба работали на подпольный наркомагазин. Супруги были закладчиками. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 — пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ.

Супругам грозит до 20 лет лишения свободы.