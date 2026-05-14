«Женское движение» отправило гуманитарный груз в зону СВО

В рамках гуманитарной миссии партийного проекта "Женское движение Единой России" в Ленинском районе отправлена очередная гуманитарная помощь в 96 и 99 полки.

"Коллективы школ 49 и 108 собрали посылки с продуктами питания, лекарствами, средствами гигиены, а школьники СОШ 49 изготовили ещё 2 маскировочные сети. Эта помощь нашим бойцам очень необходима, так как стало известно, что многие запасы пострадали в результате обстрела.

Особенно ценно, что наше подрастающее поколение принимает активное участие в гуманитарной миссии и волонтёрским движении. Они - будущее нашего Отечества и от их отношения к происходящим историческим событиям, понимания важности посильного вклада каждого в приближение победы, в определенной мере зависит исход как военных действий, так и судьба России, которая сейчас решается на поле боя", - отметила местный координатор проекта "Женское движение Единой России" в Ленинском районе Татьяна Тихонова.

