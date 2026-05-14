Активисты «Женского движения» и прихожане собрали помощь бойцам в госпитале

Активисты первичных отделений "Пролетарское" и "Линейное", участницы партийного проекта "Женское движение Единой России" и прихожане храма Святителя Тихона, Епископа Воронежского, Задонского Чудотворца в микрорайоне Пролетарский собрали гуманитарную помощь для участников специальной военной операции, находящихся на реабилитации в Саратовском госпитале.

"Акция еще раз продемонстрировала, как важна поддержка тыла: каждый вклад, даже самый небольшой, помогает укрепить боевой дух солдат. А также — это способ сказать "спасибо" тем, кто защищает нашу страну. Мы регулярно помогаем госпиталям и поддерживаем бойцов. Это важная миссия, ведь от нее зависит их жизнь и состояние здоровья", - рассказала секретарь ПО "Пролетарское", местный координатор проекта "Женское движение Единой России" в Заводском районе Светлана Зарьянцева.

Всесторонняя поддержка участников специальной военной операции является приоритетным направлением народной программы "Единой России".