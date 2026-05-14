Волонтеры из Сазоново отправили гуманитарный груз бойцам СВО

В зону проведения специальной военной операции формируется очередной гуманитарный груз. Волонтёр п. Сазоново "Неравнодушные сердца" не прекращают работу ни на минуту: несмотря на плотный график и высокую нагрузку, активисты организовали отправку помощи сразу на несколько направлений.

"Поток заявок с фронта не снижается, поэтому работа кипит и днем, и ночью. Грузы включают продукты питания, одежду, медикаменты, маскировочные сети и многое другое. Акции проходят постоянно. Огромное спасибо нашим волонтёрам. Победа будет за нами", - отметила местный координатор проекта "Женское движение Единой России" в Аткарском районе Валентина Шпакова.

Всесторонняя поддержка бойцов СВО - приоритетное направление Народной программы партии "Единая Россия".