В Саратовской области ожидаются ливни и грозы

В Саратовской области в четверг, 14 мая, ожидается ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, кратковременные дожди, местами ливни и грозу. Ветер восточный и юго-восточный: 5–10 м/с с порывами до 14 м/с, при грозе — шквалистое усиление до 15–18 м/с. Воздух прогреется до +22…+27°.

В пятницу, 15 мая, будет переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, ночью и утром возможен туман. Ветер сменится на юго-восточный — 5–10 м/с с порывами до 14 м/с. Ночью +10…+15°, днём столбики термометров поднимутся до +25…+30°.

Саратовский гидрометцентр предупреждает о порывистом ветре и осадках.