В Энгельсе после подтоплений провели дезинфекцию дворов многоэтажек

Фото: канал Максима Леонова

В Энгельсе 13 мая провели дезинфекцию дворов многоквартирных домов. Как сообщил глава муниципалитета Максим Леонов, к обработке газонов, пешеходных зон, отмосток, подъездов и зон вокруг колодцев приступили сразу после откачки подтопленных территорий. Профессиональную обработку выполнили специалисты ГБУЗ «Дезинфекционная станция Саратовской области».

Ранее аналогичные работы провели в социальных учреждениях, которые оказались в зоне подтопления. В последующие дни дезинфекция затронет все освобождённые от стоков территории. Следующим этапом станет обработка подвальных помещений после завершения их осушения. Все меры направлены на предотвращение распространения инфекций.

Напомним, частичное обрушение главного самотечного коллектора в Энгельсе произошло 30 апреля. В результате коммунальной аварии были подтоплены дворы многоквартирных домов и территории объектов социальной сферы. Аварийные службы оперативно приступили к ликвидации последствий, включая откачку воды и последующую дезинфекцию. Жизнеобеспечение города не нарушено, ситуация находится на контроле властей.