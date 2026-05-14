В Саратове вместе с холодной водой отключили горячую из-за ремонта сетей

Фото: Т Плюс

В Саратове 14 мая ресурсоснабжающие организации ограничили подачу воды абонентам. Как сообщили в компании «Т Плюс», из-за подготовки сетей холодного водоснабжения к осенне-зимнему периоду была остановлена работа некоторых котельных, что привело к прекращению подачи горячей воды потребителям в Заводском районе. В компании пояснили, что горячую воду вернут после восстановления холодной.

Фото: Т Плюс

«Специалисты "Саратовводоканала" планируют завершить ремонт к 8:00 15 мая. После включения холодной воды будет восстановлено и горячее водоснабжение», — сообщили энергетики. Кроме того, из-за ремонта трубопроводов на улицах Провиантской и Пугачёва ограничена подача горячей воды в Октябрьском районе.

О возобновлении подачи воды будет сообщено дополнительно.