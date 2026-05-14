На Привокзальной площади в Саратове расширят проезжую часть

В Саратове продолжается реализация проекта комплексного развития Привокзальной площади, инициированного при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина. Масштабная реконструкция охватит улицу Аткарскую и строительство продолжения улицы Кутякова. Главная цель — создать единую транспортно-логистическую схему, связывающую железнодорожный и автомобильный вокзалы и обеспечивающую удобный подъезд к аэропорту.

Одним из ключевых этапов станет создание парковки на 134 машино-места на месте демонтированного общежития, что упорядочит движение транспорта у вокзала. Игорь Молчанов проинспектировал площадку. Конкурс на подрядчика завершится 25 мая, итоги подведут 28 мая. Подрядчику предстоит асфальтировка проезжей части (расширение до трёх полос), обустройство парковки, переустройство тротуаров, контактной сети и освещения.

Также подготовлена смета на благоустройство сквера у памятника Дзержинскому. Молчанов поручил обеспечить готовность к оперативному началу работ после конкурса, чтобы минимизировать неудобства для водителей. «Вы делаете въезд и выезд удобными для пассажиров и гостей города», — отметил он.