Жителя Краснокутского района задержали за грабеж на лавочке в Солнечном

В Саратове полицейские задержали 27-летнего жителя Краснокутского района по подозрению в грабеже. Ночью 3 мая в поселке Солнечный он распивал спиртное с 42-летней женщиной на лавочке у дома №2 на улице Чехова, затем ударил ее и похитил три золотых и одно серебряное кольцо, а также 500 рублей. Потерпевшая обратилась в полицию.

Подозреваемый оказался опытным преступником: ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, угоны, грабежи и мошенничество. Его задержали в квартире при силовой поддержке Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование продолжается.