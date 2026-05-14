В Саратовской области к медикам из-за укусов клещей обратились более 200 человек

В Саратовской области с начала сезона к медикам обратились 216 человек, пострадавших от укусов клещей. Регион не является эндемичным по клещевому энцефалиту, основное заболевание, передаваемое паразитами, — боррелиоз. Клещи концентрируются вдоль троп и наползают с растительности, их укусы безболезненны. Присосавшегося клеща можно обнаружить лишь при осмотре или случайно, когда он увеличился в размерах.

Для защиты эксперты рекомендуют: надевать светлую одежду с длинными рукавами и капюшоном, брюки заправлять в носки, носить закрытую обувь; избегать отдыха в тенистых местах с высокой травой; для стоянки выбирать сухие участки без травы; использовать репелленты; проводить само- и взаимоосмотры; осматривать домашних животных после прогулок.

При присасывании клеща нужно обратиться к врачу для его удаления. Исследовать клеща на инфекции можно в Центре гигиены и эпидемиологии (1-й Станционный переулок, 16).